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Нуланд заявила о готовности США уже завтра начать переговоры с Россией по ДСНВ

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов начать диалог с Москвой по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) уже завтра. Россия приостановила участие в договоре, что госпожа Нуланд назвала безответственным.

Виктория Нуланд

Виктория Нуланд

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Виктория Нуланд

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции»,— сказала ТАСС Виктория Нуланд. По ее словам, Россия и США несут ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов.

Что такое ДСНВ

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Ранее сегодня, 23 февраля, Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы возобновить двусторонние инспекции с Россией по ДСНВ.

О приостановке участия России в ДСНВ стало известно из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. Он объяснил это решение в том числе причастностью Запада к ударам ВСУ по российской стратегической авиации. Президент США Джо Байден назвал это решение большой ошибкой. В Кремле заверили, что Россия возобновит свое участие, если Запад примет во внимание «озабоченности» Москвы.

В январе Госдеп США заявил, что Россия нарушила некоторые условия ДСНВ, в первую очередь — проведение взаимных инспекций ядерных объектов. Это одно из основных условий договора. С момента заключения ДСНВ Россия и США провели 328 взаимных инспекций. Они приостановились в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, однако позже Россия отказалась их восстанавливать, объясняя это в том числе враждебностью США.

Что означает приостановка участия России в ДСНВ — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

Лусине Баласян

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