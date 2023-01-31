Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: Госдеп США обвинил Россию в нарушении условий ДСНВ

Россия нарушила договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), не допустив американских инспекторов на свои ядерные объекты, а также отказавшись от встреч для обсуждения возникших в рамках соглашения трудностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на доклад Госдепартамента США, отправленный в Конгресс.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

В докладе Госдепа США говорится, что отсутствие инспекций усложнило контроль за количеством боеголовок, установленных Россией. WSJ отмечает, что США впервые обвиняют Россию в нарушении условий договора.

Впервые инспекции приостановились в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Однако в августе 2022-го США заявили о готовности восстановить проверки. Россия ответила отказом. В Госдепартаменте США считают, что причиной стало осуждение Вашингтоном начала военного конфликта на Украине.

В ноябре 2022 года стороны договорились о встрече в Египте, однако российская сторона отменила переговоры. Высокопоставленный чиновник из Госдепа США сказал WSJ, что американская сторона по-прежнему считает ценным ДСНВ, а допущенные Россией «несоблюдения» условий легко исправить.

8 августа стало известно, что Россия временно запретила США проводить инспекции на своих объектах. Согласно договору, стороны могут ввести временный запрет в исключительных случаях или для целей, не противоречащих договору. В МИД РФ решение объяснили односторонним преимуществом Вашингтона — на фоне введения санкций российские эксперты не могли попасть в США для проведения инспекций. Инспекции ядерных объектов — одно из основных условий ДСНВ. С момента заключения договора стороны провели 328 взаимных инспекций.

С 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире должно было пройти заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ для обсуждения взаимных претензий стран, в первую очередь — вопроса инспекций. В МИД РФ отказ от встречи объяснили враждебностью США и безразличием к обеспокоенности российской стороны. Москва заверила, что ждет инициативы Вашингтона для проведения сессии комиссии в 2023 году.

Подробнее о консультациях по ДСНВ — в публикации «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...