WSJ: Госдеп США обвинил Россию в нарушении условий ДСНВ

Россия нарушила договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), не допустив американских инспекторов на свои ядерные объекты, а также отказавшись от встреч для обсуждения возникших в рамках соглашения трудностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на доклад Госдепартамента США, отправленный в Конгресс.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

В докладе Госдепа США говорится, что отсутствие инспекций усложнило контроль за количеством боеголовок, установленных Россией. WSJ отмечает, что США впервые обвиняют Россию в нарушении условий договора.

Впервые инспекции приостановились в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Однако в августе 2022-го США заявили о готовности восстановить проверки. Россия ответила отказом. В Госдепартаменте США считают, что причиной стало осуждение Вашингтоном начала военного конфликта на Украине.

В ноябре 2022 года стороны договорились о встрече в Египте, однако российская сторона отменила переговоры. Высокопоставленный чиновник из Госдепа США сказал WSJ, что американская сторона по-прежнему считает ценным ДСНВ, а допущенные Россией «несоблюдения» условий легко исправить.

8 августа стало известно, что Россия временно запретила США проводить инспекции на своих объектах. Согласно договору, стороны могут ввести временный запрет в исключительных случаях или для целей, не противоречащих договору. В МИД РФ решение объяснили односторонним преимуществом Вашингтона — на фоне введения санкций российские эксперты не могли попасть в США для проведения инспекций. Инспекции ядерных объектов — одно из основных условий ДСНВ. С момента заключения договора стороны провели 328 взаимных инспекций.

С 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире должно было пройти заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ для обсуждения взаимных претензий стран, в первую очередь — вопроса инспекций. В МИД РФ отказ от встречи объяснили враждебностью США и безразличием к обеспокоенности российской стороны. Москва заверила, что ждет инициативы Вашингтона для проведения сессии комиссии в 2023 году.

Подробнее о консультациях по ДСНВ — в публикации «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Лусине Баласян