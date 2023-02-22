Байден назвал «большой ошибкой» приостановку Россией участия в ДСНВ

Президент США Джо Байден счел решение России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «большой ошибкой». О выходе России из договора объявил накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Это большая ошибка»,— сказал Джо Байден в ответ на вопрос, как он расценивает такой шаг российского руководства, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Сегодня, 22 февраля, закон о приостановке Россией участия в ДСНВ в трех чтениях одобрила Госдума, а затем Совет федерации. Объясняя решение приостановить участие в ДСНВ, Владимир Путин заявил, что США отклоняют российские заявки по договору, а НАТО говорит о необходимости нанести стратегическое поражение России.

Как Владимир Путин обратился к своей ядерной аудитории с ядерным содержанием — в материале «Ъ» «Вечер не обещал быть атомным».

Анастасия Ларина