Байден назвал «большой ошибкой» приостановку Россией участия в ДСНВ

Президент США Джо Байден счел решение России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «большой ошибкой». О выходе России из договора объявил накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин.
Джо Байден
Фото: Evelyn Hockstein, Reuters
«Это большая ошибка»,— сказал Джо Байден в ответ на вопрос, как он расценивает такой шаг российского руководства, его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Сегодня, 22 февраля, закон о приостановке Россией участия в ДСНВ в трех чтениях одобрила Госдума, а затем Совет федерации. Объясняя решение приостановить участие в ДСНВ, Владимир Путин заявил, что США отклоняют российские заявки по договору, а НАТО говорит о необходимости нанести стратегическое поражение России.
Как Владимир Путин обратился к своей ядерной аудитории с ядерным содержанием — в материале «Ъ» «Вечер не обещал быть атомным».