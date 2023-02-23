Замгоссекретаря Нуланд заявила о желании США возобновить инспекции по ДСНВ

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о желании Вашингтона возобновить двусторонние инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией. Москва приостановила участие в ДСНВ.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters
«Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения»,— сказала Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.
Инспекции ядерных объектов — одно из основных условий ДСНВ. Они приостановились в 2020 году из-за пандемии COVID-19.
О приостановке участия России в ДСНВ стало известно из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. Он объяснил это решение в том числе причастностью Запада к ударам ВСУ по российской стратегической авиации. Виктория Нуланд заявила, что эти слова были рассчитаны на российскую аудиторию.
В январе Госдеп США заявил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировке инспекций ядерных объектов и отказе от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, на котором планировалось обсудить возобновление инспекций, в ноябре отменилось по инициативе России. Москва объяснила это решение враждебностью США.
Подробнее о приостановке российского участия в ДСНВ — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».