Песков: возобновление ДСНВ зависит от позиции Запада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), как только Запад будет готов принимать во внимание ее озабоченности. Он утверждает, что Россия видит «вовлеченность НАТО в конфликт» на Украине.

«Первая реакция Запада на решение России приостановить участие в ДСНВ пока не дает возможности надеяться на переговоры. Все будет зависеть от позиции Запада — будут принимать во внимание наши озабоченности, ситуация изменится»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

По его словам, страны НАТО хотят «локальный конфликт превратить во вселенский». Они якобы «действуют, принимают меры, которые посягают на безопасность» России. «Мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится»,— уверен представитель Кремля.

Владимир Путин вчера, 21 февраля, объявил о решении России приостановить участие в договоре во время оглашения послания Федеральному собранию. Госдума сегодня одобрила соответствующий проект закона, он также должен получить одобрение Совета федерации. НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению ДСНВ. Власти США подтвердили готовность к обсуждению договора.

Подробности — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

Лаура Кеффер