В Сербии задержали подозреваемого в нападении на мать Вучича
В Сербии задержали подозреваемого в нападении на Ангелину Вучич — мать экс-президента республики и кандидата в премьеры Александра Вучича, сообщает Tanjug. Мера пресечения избрана по распоряжению Первой основной прокуратуры Белграда.
По данным надзорного ведомства, арестованный подозревается в совершении преступления, связанного с ограблением. Как отмечает Tanjug, в ближайшее время задержанный будет доставлен в прокуратуру для допроса. Срок задержания составляет до 48 часов.
Нападение на 82-летнюю Ангелину Вучич произошло днем 25 октября. «Группа молодых людей, придерживающихся проблокадных политических взглядов, толкнула Ангелину Вучич, кричала на нее и разорвала пакеты с продуктами, которые она несла из магазина», — заявила пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).