Politico: главком силами НАТО в Европе считает, что F-16 и дальнобойные ракеты помогут Украине

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что истребители F-16 помогут Украине «в войне против России». Он положительно ответил на соответствующий вопрос на закрытом брифинге, на котором присутствовали больше 10 сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США, сообщили источники Politico.

Господин Каволи также сообщил, что Украине нужны ракеты с дальностью более 100 км, такие как Army Tactical Missile System. Кроме того, он выступил за поставку Киеву дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. От поставок публично отказались США, Германия, Польша, Бельгия. Великобритания готова поставить самолеты только после конфликта с Россией. Поставки не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон.

По информации американских СМИ, США опасаются, что Украина будет использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ. Кроме того, как утверждают источники Politico, Белый дом объяснял Киеву, что у США нет свободных ATACMS, а их передача приведет к сокращению запасов и нанесет ущерб боеготовности армии.

Как страны Запада поддерживают Украину — в публикации «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Леонид Уварчев