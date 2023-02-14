Politico: США объяснили Украине отказ от поставок ракет ATACMS риском их нехватки

Администрация президента США Джо Байдена объяснила украинским властям, почему не может отправить им ракеты большой дальности ATACMS. Вашингтон опасается нехватки вооружения на своих складах, сообщили источники Politico. Как отмечает издание, эта обеспокоенность существует наряду с опасениями США, что Украина будет наносить удары по территории России.

Американские чиновники сообщили Киеву, что у них нет свободных ATACMS, а их передача приведет к сокращению запасов и нанесет ущерб боеготовности армии США. Собеседник Politico объяснил, что Вашингтон хочет сохранить определенный уровень боеприпасов. «С любым пакетом мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, предоставляя Украине то, что ей нужно на поле боя»,— сказал высокопоставленный чиновник Пентагона изданию.

По информации Politico, ATACMS, как правило, возглавляет список запросов Украины по вооружению. Утверждается, что Киев может запросить одобрения у Вашингтона на закупку ракеты у других стран на средства, полученные от США. ATACMS используют Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев готов гарантировать странам Запада, что армия не будет использовать дальнобойные ракеты по территории России. В октябре 2022 года газета The Wall Street Journal сообщала, что США не хотят передавать ВСУ баллистические ракеты ATACMS из-за возможности их использования для удара по России. По информации газеты, из-за аналогичных опасений США модифицировали дальность HIMARS перед отправкой на Украину.

О запросе Киева по оружию — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Леонид Уварчев