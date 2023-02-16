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Коммерсантъ FM
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Польша подтвердила готовность бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян

Польша готова бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже в случае участия в соревнованиях России и Белоруссии, если Международный олимпийский комитет (МОК) не учтет позицию Варшавы по этому вопросу. Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Ранее о необходимости такой меры говорил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК»,— сказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем он подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх 2023 года, которые пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. По его словам, Россия и Белоруссия не будут допущены даже в нейтральном статусе.

После начала спецоперации в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. С начала 2023 года МОК допустил возвращение спортсменов из этих стран на соревнования при ряде условий: участие в нейтральном статусе только тех, кто не выражал публичную поддержку действий российской власти в ходе спецоперации.

Несколько стран выступили с критикой позиции комитета. Так, за недопуск России и Белоруссии на Олимпийские игры выступили 35 стран, в том числе США, Германия, Австралия и Польша. Страны Прибалтики и Польша направили в МОК совместное заявление, назвав предлагаемые послабления «оправданием политических решений» властей России и Белоруссии. Украинская сторона пригласила президента МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности. Томас Бах раскритиковал политиков за вмешательство в спортивные соревнования.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Лусине Баласян

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