За недопуск России на Олимпиаду-2024 выступили 35 стран

Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран, включая США, Германию, Австралию и Польшу, потребует не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом госпожа Шюгждинене сообщила по итогам онлайн-саммита представителей министров спорта 35 стран, передает Reuters. Агентство не уточняет, какие страны помимо упомянутых вошли в группу из 35 государств.

Юргита Шюгждинене заявила, что в скором времени странам, выступающим против участия белорусов и россиян в Олимпиаде, не нужно будет угрожать бойкотом соревнований, потому что все страны выступят единогласно. Министр спорта Польши Камиль Бортничук, который также принял участие в саммите, сказал, что компромиссным решением, исключающим бойкот Олимпиады, могло бы стать привлечение к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые уехали из своих стран.

По данным Reuters, в онлайн-саммите принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В своем послании министрам он в очередной раз подчеркнул, что с учетом ввода войск России на Украину в этом вопросе не должно быть нейтральности.

25 января исполком Международного олимпийского комитета (МОК) допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования без права представлять свои государства. Было предложено допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали действия России в спецоперации.

Украина обвинила МОК в подкупе со стороны России и также заявила о возможном бойкоте Олимпийских игр. Позднее Польша также пригрозила бойкотом Олимпиады-2024, если в играх будут участвовать российские и белорусские спортсмены. С призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в МОК публично обратились также министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации Северной Европы — Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Фарерских Островов, Гренландии и Аландских Островов.

Подробнее о совместном заявлении стран Северной Европы — в материале «Россию блокируют с севера».

Эрдни Кагалтынов