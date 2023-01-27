Зеленский пригласил главу МОК Баха в Бахмут после слов о готовности отменить изоляцию российских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован заявлениями главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости допускать до соревнований всех спортсменов, в том числе российских. Владимир Зеленский пригласил господина Баха в Бахмут (Артемовск, ДНР), чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности.

«Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел воочию, что нейтральности не существует»,— сказал господин Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, Украина намерена сделать все, чтобы Россию не допустили до международных соревнований, в особенности на Олимпиаду в Париже.

После начала спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Однако в январе МОК допустил возвращение на международные соревнования в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживают ведение боевых действий на Украине. Томас Бах заявлял, что олимпийский спорт нельзя политизировать. Вслед за этим российских спортсменов пригласили участвовать в Азиатских играх.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Всем Ханчжоу».

Лусине Баласян