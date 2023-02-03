Польша пригрозила бойкотом Олимпиады 2024 года при участии в ней россиян и белорусов

Польша должна бойкотировать Олимпиаду 2024 года, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Польши Павел Яблонский.

«Если спортсменов из Белоруссии и России допустят до Олимпийских игр 2024 года, мы должны бойкотировать Игры. Это давление, которое мы должны оказывать на МОК»,— сказал господин Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

Он также резко осудил усилия МОК по возвращению россиян и белорусов на Олимпиаду под нейтральным флагом.

«Если за этим стоят какие-то деньги, это достойно самого высокого осуждения. Но даже если бы их не было, принятие такого решения — это не только преступление, это ошибка»,— заявил Павел Яблонский.

По его словам, если бы оценивались «моральные качества спортивных активистов», то во многих случаях «они были бы, мягко говоря, не самыми высокими».

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования без права представлять свои государства. Было предложено допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали действия России в спецоперации.

Министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Страны выступили против даже участия спортсменов в нейтральном статусе. Украина обвинила МОК в подкупе со стороны России и также заявила о возможном бойкоте.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Дарья Эрозбек