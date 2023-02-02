Страны Прибалтики и Польша призвали МОК не допускать спортсменов из России на международные соревнования

Министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования, в том числе на Олимпиаду-2024 в Париже. Страны выступили против, даже в случае участия спортсменов в нейтральном статусе. Cовместное заявление стран опубликовано на сайте министерства спорта Литвы (.pdf).

«Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе оправдывает политические решения и распространеннет пропаганду этих стран, используя спорт как отвлечение от незаконной агрессии против Украины»,— говорится в заявлении.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступает против использования государственных флагов и гимнов России и Белоруссии на международных состязаниях. По ее словам, если они допускаются до соревнований, то должны участвовать в нейтральном статусе.

«В случаях, когда спортивные организации и организаторы мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают позволить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в спортивных мероприятиях, должно быть абсолютно ясно, что они не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства»,— сказала пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

25 января исполком МОК в своем заявлении допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования без права представлять свое государство. В комитете предложили допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали действия России в спецоперации. При этом сегодня, 2 февраля, МОК заверил, что решение о допуске участников из России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже еще не принято.

После начала спецоперации в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Однако эта позиция изменилась с января 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Лусине Баласян