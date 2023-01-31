Украинцы требуют продолжения бойкота

Стремление Международного олимпийского комитета (МОК), обозначенное его президентом Томасом Бахом, вернуть в международные соревнования российских спортсменов, вызвало предсказуемо негативную реакцию Украины и ряда ее соседей. На Украине дошли до обвинений МОК в продажности. Реакция МОК была довольно жесткой. В организации отвергли все обвинения и заявили, что заявления украинской стороны «не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения». В ответ противники возвращения россиян в международные турниры пригрозили бойкотом Игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявление президента МОК Томаса Баха о том, что российские спортсмены могли бы вернуться к участию в международных соревнованиях, привело к обвинениям МОК в пропаганде насилия и в подкупе со стороны России

Фото: Andrew Boyers / Reuters Заявление президента МОК Томаса Баха о том, что российские спортсмены могли бы вернуться к участию в международных соревнованиях, привело к обвинениям МОК в пропаганде насилия и в подкупе со стороны России

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Заявление президента МОК Томаса Баха о том, что российские спортсмены при определенных обстоятельствах могли бы вернуться к участию в международных соревнованиях, вызвало крайне нервную реакцию представителей ряда государств. Напомним, что глава МОК в интервью Spiegel заявил, что российские и белорусские атлеты могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

Господин Бах заявил, что исключение спортсменов из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

«Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже»,— сказал он. Чуть ранее в МОК заявляли также, что допуск к международным турнирам могут получить только спортсмены, «полностью» соблюдающие как Всемирный антидопинговый кодекс, так и Олимпийскую хартию. Причем в случае с базовым документом олимпийского движения речь идет о вполне конкретных вещах. Спортсмен не может «противодействовать мирной миссии МОК», «активно поддерживая» спецоперацию на Украине. Кроме того, Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам квалифицироваться на Игры-2024 через азиатский отбор. Эта идея ранее была одобрена подавляющим большинством делегатов олимпийского саммита, прошедшего в начале января в Лозанне.

Детального плана по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования пока не существует. Речь по большому счету лишь о неких намерениях. Больше того, как заявил генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин, обсуждения касаются «критериев и возможных условий возвращения российских и белорусских спортсменов не на Олимпийские игры, а на отборочные международные соревнования и квалификационные турниры, которые полностью находятся в юрисдикции международных спортивных федераций».

«МОК в индивидуальном порядке обсуждает сейчас именно это с международными спортивными федерациями»,— заявил господин Плитухин пресс-службе ОКР.

Тем не менее даже намек на то, что российские атлеты могут выйти из международной изоляции, которую в марте прошлого года организовал сам же МОК, поддавшийся общему тренду, заданному западными государствами из-за событий на Украине, и выдавший рекомендацию не пускать россиян на международные турниры (абсолютное большинство международных спортивных федераций ей тут же последовало), вызвал крайне негативную реакцию украинских властей. Причем, похоже, несоразмерную обстоятельствам. В частности, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил МОК в пропаганде насилия и в подкупе со стороны России. Ответ МОК был довольно жестким. «МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения»,— говорится в заявлении МОК.

Позицию властей Украины поддержал ряд ее соседей. «Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить ее спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы стреляем себе в ноги»,— сказал президент Литвы Гитанас Науседа. «Позиция Латвии такова: если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы»,— сказал, в свою очередь, председатель Олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс. Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук пошел дальше, заявив, что его страна с союзниками не исключает бойкота Игр-2024 и намерена сформировать соответствующую коалицию. Также Польша не исключает выдвижения ультиматума в адрес МОК. «Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться»,— цитирует Бортничука портал Insidethegames.

Наконец, Олимпийский комитет Украины уже 3 февраля намерен обсудить возможность бойкота Игр-2024. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Согласно заявлению президента Федерации борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили в эфире «Матч ТВ», еще несколько лет назад господин Беленюк «приезжал и слезами плакал, чтобы забрали мы его в Россию».

Между тем и в России есть люди, призывающие бойкотировать Игры. Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил «РИА Новости», что «руководству ОКР нужно быть жестче». «Там все пытаются быть какими-то толерантными. Я только не понимаю, что это такое в нынешних условиях — слово "толерантность". Это что значит? Идти на все уступки, то есть, что нам ни прикажут, все делать. Вообще надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в целом. И если нам не позволят выступать с флагом и с гимном, конечно, надо бойкотировать Олимпиаду»,— отметил господин Васильев.

Однако, как заявил президент ОКР Станислав Поздняков, односторонний бойкот Игр приведет к уже долгосрочной изоляции российского спорта «минимум на два олимпийских цикла».

Господин Поздняков отметил также, что выработка критериев допуска россиян на олимпийские квалификационные соревнования займет месяц. «Сейчас международными спортивными федерациями ведутся консультации с МОК, на их основе будут выработаны условия и подходы, которые позже МОК опубликует. В настоящий момент политическая составляющая является неприемлемой для международного олимпийского движения,— заявил во вторник журналистам Станислав Поздняков.— В каждом виде спорта уникальная ситуация, поэтому достаточно сложно подойти к универсальному подходу. На эту работу МОК выделил как минимум месяц».

Александр Петров