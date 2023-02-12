Президент МОК Бах раскритиковал вмешательство политиков в вопрос о допуске спортсменов из России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне возможного возвращения россиян и белорусов на международные соревнования заявил, что не правительствам решать, кого допускать до спортивных мероприятий. Это входит в компетенцию МОК, отметил господин Бах.

«Это (вмешательство правительств.— "Ъ") было бы концом международных спортивных соревнований, ЧМ и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня»,— заявил президент МОК, общаясь со СМИ, в том числе норвежской Verdens Gang, во время чемпионата мира по горнолыжному спорту.

Томас Бах также выразил свое сочувствие украинскому народу и сказал, что МОК «разделяет их горе и страдания». При этом он напомнил, что ведутся дискуссии о допуске россиян к участию в международных соревнованиях в течение года.

Россиян и белорусов отстранили от международных соревнований после начала военной операции, некоторые турниры допускают этих спортсменов в нейтральном статусе. Недавно МОК стал обсуждать с национальными федерациями возможность их возвращение на соревнования с рядом ограничений, на Азиатских играх к этому уже готовы.

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Мария Федотова