Артем Степаненко открыл цех по пошиву военной формы, а Максим Авдеев стал первым зампредом ярославского правительства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По букве закона

Представители ОНФ сообщили, что в Ярославле новый детский сад покрылся трещинами. После чего проверки по данному факту организовали ярославские СК и прокуратура.

Подан иск к Московскому зоопарку о взыскании денег за моржа из Ярославля.

Ярославская природоохранная прокуратура подала иск о солидарном взыскании 5,76 млн руб. за погибших на охоте лосей.

В Ярославле похитили почти 1 млн руб. при благоустройстве парка Победы.

Городская политика

В Ярославле запланировали изъятие земли под Карабулинскую развязку. При этом деньги на новый мост в Ярославле могут дать только через три года.

В Ярославле здание на улице Андропова, 21, расположенное напротив областного правительства, попытаются изъять у собственника.

На качественную уборку Ярославля требуется 2 млрд руб.

Ярославский бизнес

Сын экс-главы ярославского правительства открыл в Гаврилов-Яме цех по пошиву военной формы.

Экс-депутат муниципалитета Ярославля попал в реестр недобросовестных поставщиков.

«РОМЗ» получит 1,1 млрд руб. на обновление парка оборудования.

Отставки и назначения

Главным врачом Ярославской областной клинической больницы был назначен Михаил Осипов.

Максим Авдеев назначен первым заместителем председателя правительства Ярославской области. Позже губернатор Михаил Евраев назначил господина Авдеева ответственным за жалобы на транспорт.

Ярославский транспорт

В Ярославле объявлены конкурсы на перевозки на 58 млрд руб.

Пассажиропоток ярославского трамвая после модернизации должен вырасти в два раза и составить 17,5 млн пассажиров в год. Новые трамваи появятся в Ярославле в 2024 году.

«ПАТП-1» пытается остаться на автобусных маршрутах в Ярославле.

Автобусный перевозчик из Санкт-Петербурга останется в Ярославле на 7 лет.

Контракты на автобусные перевозки в Ярославле подешевели на 700 млн руб.

Цитаты недели

«Леса останутся без общественного надзора, созданная за прошлые года охотничья инфраструктура, а также работа по сохранению, улучшению качественного и количественного состояния охотничьих ресурсов и их среде обитания, проведенная Тутаевским отделением Общества, будет полностью загублена. С принятием такого решения будет закрыт доступ к охоте, рыбалке, простых добросовестных охотников и рыболовов, участятся случаи незаконной охоты, снизится популяция животного мира» (Члены тутаевского отделения Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» написали письмо губернатору с просьбой не отнимать у них охотничье хозяйство после массового расстрела лосей)

Цифры недели

В Ярославле базовые оклады педагогов муниципальных учреждений образования выросли на 10%.

Из-за неубранных дорог травмы получили более 2,5 тыс. ярославцев.

В Ярославской области в 2022 году рост цен на квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах составил более 35%.

Фото недели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как прошло открытие Кубка чемпионов по фристайлу в спортивном комплексе «Подолино» в фотогалерее «Ъ-Ярославль» — «Снежный балет».

Алла Чижова