Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подан иск к Московскому зоопарку о взыскании денег за моржа из Ярославля

Ярославское ООО «Интерсоюз» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГАУ «Московский государственный зоологический парк» о признании незаконным расторжения и одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании денежных средств в размере 20 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2022 года «Интерсоюз» поставил зоопарку моржа стоимостью 20 млн руб. Согласно контракту, зоопарк должен был принять товар в течение десяти дней, но еще до истечения этого срока морж погиб. В связи с этим покупатель отказался от оплаты моржа и расторг договор в одностороннем порядке.

Гендиректор и учредитель компании Андрей Торбин рассказывал «Ъ-Ярославль», что считает виновным в смерти зоопарк и намерен взыскать деньги по договору. Определением от 7 февраля иск ООО «Интерсоюз» оставлен без движения до устранения формальных нарушений. В Московском зоопарке запрос «Ъ-Ярославль», направленный по электронной почте, оставили без ответа.

Антон Голицын

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...