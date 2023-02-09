Подан иск к Московскому зоопарку о взыскании денег за моржа из Ярославля

Ярославское ООО «Интерсоюз» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГАУ «Московский государственный зоологический парк» о признании незаконным расторжения и одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании денежных средств в размере 20 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2022 года «Интерсоюз» поставил зоопарку моржа стоимостью 20 млн руб. Согласно контракту, зоопарк должен был принять товар в течение десяти дней, но еще до истечения этого срока морж погиб. В связи с этим покупатель отказался от оплаты моржа и расторг договор в одностороннем порядке.

Гендиректор и учредитель компании Андрей Торбин рассказывал «Ъ-Ярославль», что считает виновным в смерти зоопарк и намерен взыскать деньги по договору. Определением от 7 февраля иск ООО «Интерсоюз» оставлен без движения до устранения формальных нарушений. В Московском зоопарке запрос «Ъ-Ярославль», направленный по электронной почте, оставили без ответа.

Антон Голицын