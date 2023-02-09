Экс-депутат муниципалитета Ярославля попал в реестр недобросовестных поставщиков

Поставщик детского питания из Ярославля ООО «Военсервис» включен в реестр недобросовестных. Соответствующая запись опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Ярославское управление ФАС признало ООО «Военсервис» уклонившимся от заключения муниципальных контрактов на организацию питания в пяти школах Ярославля. Это стало основанием для включения общества в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Запись о «Военсервисе» внесена в реестр 6 февраля 2023 года. Срок внесения – 2 года. Вместе с фирмой в РНП попали ее генеральный директор Любовь Чернобровкина и единственный учредитель – экс-депутат муниципалитета Ярославля Алексей Чернобровкин. Вместо ярославской компании контракты на питание в пяти школах перешли к ООО «ВладимирЭкоПит» из Владимирской области.

Андрей Иванов