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В ярославской областной больнице сменился главный врач

Главным врачом Ярославской областной клинической больницы назначен Михаил Осипов. О назначении сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

В должности главного врача он заменит Александра Корнилова. Господин Осипов последние шесть лет работал главным врачом госпиталя ветеранов войн, до этого был директором департамента здравоохранения. 7 февраля Михаил Осипов официально представлен коллективу ЯОКБ.

«Нам предстоит усилить такие направления, как работа поликлиники в части регистратуры, сокращение срока ожидания медицинской помощи от момента получения направления до первичного приема специалиста и далее, проработать вопрос четкого соблюдения маршрутизации», — заявил Михаил Осипов.

Покинувший ЯОКБ Александр Корнилов назначен главным врачом больницы №3 в Заволжском районе Ярославля. Исполняющей обязанности главного врача госпиталя ветеранов войн будет Мира Канавина.

Андрей Иванов

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