ОНФ: в Ярославле новый детский сад покрылся трещинами

В Ярославле возникли проблемы со зданиями детского сада №111, построенными в 2019 и 2020 годах. Об этом сообщило региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОНФ Фото: ОНФ

Детский сад имеет два корпуса: на Ленинградском проспекте, 58а и улице Панина 10а.

«Корпус на Ленинградском снаружи и изнутри покрыт трещинами. Характер дефектов намекает на несоблюдение технологии. Вентиляция здесь работает как кондиционер: из каналов дует холодом. В тепловых пунктах что-то неисправно, что-то перепутано местами»,— рассказали в реготделении ОНФ.

По словам общественников, температура теплых полов в здании всегда максимальная и составляет около 60 градусов. По данным портала госзакупок, здание строило ООО «Центр энергетического строительства и монтажа», стоимость контракта составила 90,3 млн руб. Сейчас компания находится в стадии банкротства. Как сообщили в ОНФ, претензионная работа не дает результатов.

В корпусе на улице Панина (стоимость 97,3 млн руб.) постоянно отключается отопление, в подвалы проникают грунтовые воды и осадки. Активисты ОНФ решили обратиться к губернатору с просьбой принять меры.

Антон Голицын