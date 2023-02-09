Сын экс-главы ярославского правительства открыл в Гаврилов-Яме цех по пошиву военной формы

В Гаврилов-Яме Ярославской области открылось производство по пошиву летней военной формы нового образца, сообщает РБК. Новый цех открыло ООО «ОКБ Гардарика», соучредителем которого выступает сын бывшего председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артем Степаненко.

Компания сама разработала модели военной формы, затем они были одобрены Минобороны. «ОКБ Гардарика» будет поставлять форму для российских военных, детали контракта не раскрываются. Цех открыт на площадях бывшего Гаврилов-Ямского льнокомбината. Предприятие планирует расширение и набор сотрудников.

Название «Гардарика» стало широко известно ярославцам во время работы Дмитрия Степаненко на посту председателя правительства. 6 февраля 2018 года на заседании правительства был представлен туристический бренд региона «Ярославия — среднерусская Гардарика», разработанный по заказу департамента туризма.

«Термин «Гардарика» хорошо узнаваем за рубежом. Именно так называли Древнюю Русь ее европейские соседи»,— сообщало тогда правительство Ярославской области.

В настоящий момент Дмитрий Степаненко работает заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Связи с Ярославской областью также продолжаются. Господин Степаненко является председателем попечительского совета храмового комплекса в селе Хопылево, на родине адмирала Федора Ушакова.

Антон Голицын