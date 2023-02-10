Автобусный перевозчик из Санкт-Петербурга останется в Ярославле на 7 лет

ООО «Первая пассажирская компания» (ППК) из Санкт-Петербурга стала победителем первого аукциона на пассажирские перевозки в Ярославле. Итоги появились на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Перевозчик следующие семь лет будет обслуживать автобусные маршруты № 76 («ТРК «Ярославский Вернисаж» — Ярославль Главный») и № 99 («Гипермаркет «Глобус» — Ярославль Главный»). На двух этих маршрутах предполагается работа 13 автобусов среднего класса вместимости. По условиям контрактов, все автобусы должны быть новыми, не старше одного года.

По брутто-контракту «Первая пассажирская компания» за 7 лет получит 1,15 млрд руб. Новый контракт начнет действовать с 1 апреля 2023 года. Сейчас перевозчик в Ярославле обслуживает шесть маршрутов — №1,13,41,57 и 62, а также пригородный 176-ой маршрут.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», до конца февраля в Ярославле определят перевозчиков по 137 маршрутам, а общий объем контрактов составит 58 млрд руб.

Андрей Иванов