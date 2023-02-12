Контракты на автобусные перевозки в Ярославле подешевели на 700 млн рублей

В Ярославле завершилось семь аукционов по определению автобусных перевозчиков, по итогам торгов госконтракты подешевели на 711 млн руб. Электронные протоколы публикует портал госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Из семи разыгранных лотов на автобусные перевозки в Ярославле четыре оказались конкурентными: по одному лоту падение цены составило 34,5%, еще по двум — 20 и 25%. В закупках на указанные лоты участвовали от трех до пяти транспортных компаний. В итоге на торгах удастся сэкономить около 711 млн руб. Победители аукционов будут официально названы 13 февраля после утверждения протоколов торгов. Известно, что рекордное падение в цене связано с пассажирскими перевозками на автобусах № 1,84С,94С, а также пригородными маршрутами № 119 и 157К.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», первый победитель торгов стал известен 10 февраля. ООО «Первая пассажирская компания» в течение 7 лет будет работать на маршрутах №№76 и 99, стоимость контракта питерского перевозчика составит 1,15 млрд руб.

Андрей Иванов