Контракты на автобусные перевозки в Ярославле подешевели на 700 млн рублей

В Ярославле завершилось семь аукционов по определению автобусных перевозчиков, по итогам торгов госконтракты подешевели на 711 млн руб. Электронные протоколы публикует портал госзакупок.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Из семи разыгранных лотов на автобусные перевозки в Ярославле четыре оказались конкурентными: по одному лоту падение цены составило 34,5%, еще по двум — 20 и 25%. В закупках на указанные лоты участвовали от трех до пяти транспортных компаний. В итоге на торгах удастся сэкономить около 711 млн руб. Победители аукционов будут официально названы 13 февраля после утверждения протоколов торгов. Известно, что рекордное падение в цене связано с пассажирскими перевозками на автобусах № 1,84С,94С, а также пригородными маршрутами № 119 и 157К.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», первый победитель торгов стал известен 10 февраля. ООО «Первая пассажирская компания» в течение 7 лет будет работать на маршрутах №№76 и 99, стоимость контракта питерского перевозчика составит 1,15 млрд руб.