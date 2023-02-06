Ярославские СК и прокуратура проверят состояние покрывшегося трещинами детского сада

Следственное управление СК РФ по Ярославской области организовало доследственную проверку по факту неудовлетворительного состояния двух корпусов детского сада №111, расположенных на Ленинградском проспекте,58а и улице Панина, 10а в Ярославле. В пресс-службе СК сообщили, что на место выехали следователи, сейчас они проверяют помещение и опрашивают персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОНФ Фото: ОНФ

«Сотрудники следственного отдела проведут все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении СК.

Также прокуратура Ярославской области организовала проверку о возможном нарушении требований законодательства при строительстве детского сада на Панина.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пребывания в образовательной организации, а также законодательства о закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

«Ъ-Ярославль» со ссылкой на ОНФ сообщал, что в зданиях детского сада, построенных в 2019 и 2020 годах, появились проблемы. По данным ОНФ, корпус на Ленинградском снаружи и изнутри покрыт трещинами, вентиляция работает, как кондиционер. В корпусе на Панина постоянно отключается отопление, в подвалы проникают грунтовые воды и осадки.

Алла Чижова