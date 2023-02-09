Из-за неубранных дорог травмы получили более 2,5 тысяч ярославцев

Из-за некачественной зимней уборки более 2,5 тысяч жителей Ярославской области получили травмы. Статистику приводят в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Из 2,5 тысяч травмированных около тысячи человек получили повреждения в Ярославле. В прокуратуре уточнили, что речь идет об ушибах, растяжениях и переломах. В прокуратуре считают, что «к травмированию привело ненормативное содержание дорог, которое поставило под угрозу обеспечение безопасности дорожного движения».

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», проблема обострилась в конце января. Только за сутки 23 января в больницу имени Соловьева в Ярославле после падений на тротуарах было доставлено 94 человека.

Андрей Иванов