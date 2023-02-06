В Ярославле запланировали изъятие земли под Карабулинскую развязку

В мэрии Ярославля объявили о планах по изъятию 144 земельных участков под Карабулинскую развязку и новый мост через Волгу. Информация разослана депутатам муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2023 году городские власти намерены скорректировать Генеральный план Ярославля в части изменения зонирования территорий, которые предназначены под развязку. Изменения ждут и «Правила землепользования и застройки города Ярославля». Что касается изъятия земли, то ее будут проводить на областном уровне.

«Определен перечень земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие для государственных нужд субъекта РФ. Общее количество земельных участков составляет 144, из них в Красноперекопском районе - 66, во Фрунзенском районе - 41, в Заволжском районе – 37»,— отмечает заместитель мэра Ярославля Александр Черневский.

Сроки самого строительства, по версии мэрии, остаются прежними. Третий мост собираются строить в 2023 – 2027 годах.

Андрей Иванов