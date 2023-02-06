В Ярославле объявлены конкурсы на перевозки на 58 млрд рублей

ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» объявило все конкурсы по выбору перевозчиков на муниципальные (78 маршрутов) и межмуниципальные (59) маршруты в Ярославле и Ярославском районе. Всего на портале госзакупок размещено 33 лота на 137 маршрутов. Общая сумма контрактов составляет порядка 58 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Как пояснила директор департамента транспорта Татьяна Черемных, выбор перевозчиков осуществляется в рамках первого этапа проведения комплексной модернизации системы общественного транспорта. «В число основных задач входят четкое соблюдение расписания, высокие требования к подвижному составу и доступность транспортных услуг»,— отметила госпожа Черемных.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», брутто-контракты (компании будут получать деньги за выполненную транспортную работу, средства от оплаты проезда будут поступать в бюджет — прим. «Ъ-Ярославль») будут заключены на 7 лет. Подписание контрактов планируется в середине февраля-начале марта.

На пресс-конференции 24 января глава региона Михаил Евраев заявил, что полная замена автобусного парка в Ярославле пройдет в апреле-мае 2023 года в результате аукционов по определению новых перевозчиков. Подробнее об этом в материале «Ъ-Ярославль» — «Пересадка по требованию».

Алла Чижова