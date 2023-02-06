В Ярославле повысили оклады учителям и воспитателям

В Ярославле базовые оклады педагогов муниципальных учреждений образования выросли на 10%. Постановление мэрии города об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

У учителей общеобразовательных школ размер базового оклада увеличился с 6739 до 7413 руб. У педагогов детских садов, реализующих основную программу дошкольного образования, оклад вырос с 7581 до 8339 руб.

Также увеличились оклады педагогов дополнительного образования (за исключением «Городского центра развития образования»), педагогов и медработников центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка».

Новые оклады действуют с 1 января. Аналогичное повышение происходит и в других муниципальных образованиях Ярославской области, оно финансируется из регионального бюджета.

Антон Голицын