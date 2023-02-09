Ярославская прокуратура требует с московских охотников деньги за убитых лосей

Ярославская природоохранная прокуратура подала иск о солидарном взыскании 5,76 млн руб. за погибших на охоте лосей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Речь в иске об охоте в лесах под Тутаевом, которую депутат Госдумы Александр Хинштейн называл «бойней лосей». 23 декабря 2022 года в ходе загонной охоты было убито 20 животных, причем на момент стрельбы у охотников из Москвы и Подмосковья было всего 4 лицензии на добычу лося. Теперь Ярославская природоохранная прокуратура требует солидарно взыскать с охотников сумму ущерба за убитых лосей – 5 млн 760 тыс. руб.

Иск подан в Тутаевский городской суд. В качестве ответчиков в нем фигурируют 9 охотников, а также организатор охоты – бывший руководитель Тутаевского охотобщества Василий Баранов, который является фигурантом уголовного дела. Дата рассмотрения иска прокуратуры пока не определена.

Андрей Иванов