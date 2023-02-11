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«РОМЗ» получит 1,1 млрд рублей на обновление парка оборудования

В Ярославской области ПАО «РОМЗ» (Ростовский оптико-механический завод) в 2023 году получит 1,1 млрд руб. на модернизацию парка оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам генерального директора ПАО «РОМЗ» Александра Комарова, во второй половине 2022 года завод увеличил объем заказов в 1,7 раза. В перечне продукции — приборы ночного видения, оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы, специальные военные комплексы. Сейчас на предприятии продолжает расти объем выпуска и ремонта приборов, которые поставляются по гособоронзаказу. В связи с увеличением объемов расширяют штат сотрудников. Сейчас численность работников составляет более 800 человек.

Глава Ярославской области Михаил Евраев 10 февраля посетил завод и обсудил с руководством компании создание на платформе «РОМЗ» новых производств, привлечение высококвалифицированных кадров, объединение усилий предприятия и Ростовского колледжа по целевой подготовке профильных специалистов под нужды завода.

Алла Чижова

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