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Михаил Евраев обещал изъять у владельца здание напротив областного правительства

В Ярославле здание на улице Андропова, 21, расположенное напротив областного правительства, попытаются изъять у собственника. Об этом заявил в телеграм-канале 8 февраля губернатор Михаил Евраев.

Фото: Антон Голицын

Фото: Антон Голицын

20 марта 2022 года часть здания обрушилась в ходе ремонта, один человек погиб. Спустя год работы не завершены. Дом является памятником архитектуры, сейчас со стороны фасада он огорожен строительным забором.

«Здание на Андропова, 21, в ужасном состоянии. Сроки всех предписаний уже истекли. Уговаривать никого не будем. Подаем иск об изъятии здания у собственника»,— написал Михаил Евраев после обхода исторического центра Ярославля.

Механизм изъятия предусмотрен законом в отношении объектов культурного наследия, которые содержатся ненадлежащим образом. Дом на улице Андропова является объектом культурного наследия местного значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка» 1873 года постройки. В 2020 году была выполнена историко-культурная экспертиза проектной документации на проведение работ по приспособлению для современного использования памятника. Заказчиком выступал собственник. «Ъ-Ярославль» сообщал, что по факту гибели человека при проведении работ расследуется уголовное дело.

Антон Голицын

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