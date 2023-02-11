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В Ярославле похитили почти 1 млн рублей при благоустройстве парка Победы

Следственное управление СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) по факту хищения сотрудниками подрядной организации более 970 тыс. руб. при реализации национального проекта — благоустройства парка. Об этом сообщили в пресс-службе СК. Как пояснил источник «Ъ-Ярославль», речь идет о парке Победы на Липовой горе во Фрунзенском районе Ярославля.

Фото: официальный сайт ярославского «Общероссийского народного фронта»

Фото: официальный сайт ярославского «Общероссийского народного фронта»

По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников коммерческой организации, которые выполняла работы по благоустройству, в период с сентября по ноябрь 2021 года не выполнили полный объем работ в рамках заключенного муниципального контракта с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» на 24 млн руб. По мнению следствия, таким образом сотрудники похитили более 970 тыс. руб. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Ярославль», что подрядчиком выступало ООО «Экопарк».

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба»,— говорится в сообщении СК.

Информацию о ненадлежащем благоустройстве парка СК сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ Оксана Каменецкая.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что представители ярославского ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой проверить выполненные работы по благоустройству в парке Победы на Липовой горе в Ярославле. Общественники обнаружили, что в парке неровно уложена плитка, некоторые участки просели, в результате чего там скапливается вода, вокруг уложенного асфальта ведутся раскопки грязи рабочими, резиновое покрытие на детской площадке пошло «буграми».

Алла Чижова

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