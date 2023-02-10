«ПАТП-1» пытается остаться на автобусных маршрутах в Ярославле

АО «ПАТП-1 г. Ярославля» может принять участие в конкурсах на пассажирские перевозки в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее отмечал «Ъ-Ярославль», в Ярославле и Ярославском районе сейчас определяются перевозчики на 137 автобусных маршрутах, из которых 78 муниципальные и 59 – межмуниципальные. На торги выставлены 33 лота на общую сумму в 58 млрд руб. Вопрос, будет ли участвовать в конкурсах крупнейшее городское автопредприятие, остается открытым. Как пояснили в мэрии Ярославля, «ПАТП-1» ищет новые автобусы для лизинга, так как по условиям конкурсов транспорт на маршрутах должен быть не старше 1 года.

«АО "ПАТП-1 г. Ярославля" направлены заявки в лизинговые компании с целью обеспечения возможности участия в конкурсных процедурах с учетом требований к подвижному составу. В настоящий момент данные заявки находятся на рассмотрении в лизинговых компаниях», — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Ясность наступит 22 февраля. Эта дата последняя, когда можно подать документы хотя бы на один из лотов транспортного конкурса. Сейчас «ПАТП-1» обслуживает 23 автобусных маршрута в Ярославле, это треть от общего количества в областном центре.

Андрей Иванов