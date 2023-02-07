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Губернатор назначил Максима Авдеева ответственным за жалобы на транспорт

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил новому первому заместителю председателя правительства области Максиму Авдееву анализ ситуации в сфере общественного транспорта накануне реформы. Об этом сообщает правительство региона.

О назначении господина Авдеева первым зампредом правительства губернатор объявил утром 7 февраля. Поздее в областном правительстве пояснили, какие поручения дал чиновнику Михаил Евраев.

Фото: телеграм-канал Максима Авдеева

Фото: телеграм-канал Максима Авдеева

«Техники должно быть достаточно для обеспечения перевозки всего пассажиропотока. Также необходимо контролировать время работы транспорта в утренние и вечерние часы, чтобы автобусы не заканчивали работу в 21.00. На особом контроле и остановочные комплексы»,— сказал на оперативном совещании Михаил Евраев.

Максим Авдеев и раньше курировал департамент транспорта региона на посту заместителя председателя правительства. Однако ключевые заявления на тему предстоящей в апреле—мае транспортной реформы в Ярославле и Ярославском районе делал либо сам Михаил Евраев, либо директор регионального дептранса Татьяна Черемных. Теперь следить за работой транспорта губернатор персонально поручил Максиму Авдееву.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле предстоит выбрать новых перевозчиков на автобусных маршрутах. Они должны работать на новых автобусах с современной системой оплаты, кондиционерами, видеокамерами.

Подробности в материале «Ъ-Ярославль» «Пересадка по требованию».

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