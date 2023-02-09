На качественную уборку Ярославля требуется 2 миллиарда рублей

Муниципальное задание на уборку Ярославля в 2023 году составляет 800 млн руб. при необходимой сумме в 2 млрд. О двукратном недофинансировании уборки города заявили на брифинге в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Прокуратура провела проверку работы МБУ «Горзеленхозстрой», которое отвечает за уборку улично-дорожной сети в Ярославле. Учреждение финансируется через субсидию из городского бюджета. Расчет затрат по мнению прокуратуры произведен некорректно.

«Для качественного выполнения муниципального задания в 2023 году в полном объеме необходима денежная сумма в размере 2 млрд руб., однако предусмотрено в бюджете только 800 млн руб. Неверное определение финансовой потребности обусловлено непринятием во внимание изменяющихся потребительских цен на материалы, ресурсы, размера оплаты труда, которые взяты при расчетах, исходя из показателей 2017-2019 гг., а также уровня инфляции»,— заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Владимир Китаев.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», недофинансирование «Горзеленхозстроя» на сумму в 283,2 млн руб. по 2020-2021 годам выявила проверка контрольно-счетной палаты. В прокуратуре отмечают готовность городских властей изменить ситуацию.

«Они понимают и готовы принимать комплекс мер, чтобы исправлять эту ситуацию. Мы сейчас активно обсуждаем с мэром города, с муниципальными учреждениями, как исправить эту ситуацию. Они с нами абсолютно согласны», — отметил Владимир Китаев.

Андрей Иванов