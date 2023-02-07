В ярославском правительстве назначен первый зам председателя

Максим Авдеев назначен первым заместителем председателя правительства Ярославской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном правительстве.

Должность первого зампреда в ярославском правительстве была вакантна после ухода Виктора Костина в 2018 году. Теперь ее займет Максим Авдеев, который работает в Ярославской области с сентября 2016 года.

«Промышленность и внутренний туризм – это ключевые отрасли для развития региона, и Максим Александрович успешно справляется с задачами по этим направлениям. В новой должности Максим Александрович продолжит заниматься данными направлениями», - заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

С учетом того, что в нынешней структуре власти губернатор является еще и председателем правительства, новое назначение делает господина Авдеева вторым по статусу областным чиновником.