Новые трамваи появятся в Ярославле в 2024 году

Реконструкция трамвайной сети в Ярославле начнется в 2023 году, а закупка новых трамваев пройдет в 2024 году. Об этом на комиссии муниципалитета Ярославля сообщил концессионер, представитель ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Андрей Федоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», концессионное соглашение между ярославским правительством и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» было заключено 26 декабря 2022 года. Реализация проекта начнется в 2023 году с реконструкции трамвайных путей на улице Блюхера, в 2024 году работы будут идти на улицах Бабича, Урицкого, Труфанова и Волгоградской.

«Закупка подвижного состава запланирована на 2024 год. Есть три завода-производителя, у которых мы будем запрашивать коммерческие предложения. Но уже в следующем году новые трамваи в большом количестве будут кататься в Ярославле», — рассказал заместитель директора ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Андрей Федоров.

Всего в рамках трамвайной концессии запланирована закупка 47 трамваев. Полностью все работы по строительству новой трамвайной сети, ремонту двух путепроводов и реконструкции депо должны быть завершена во втором квартале 2025 года.

Андрей Иванов