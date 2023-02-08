Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Деньги на новый мост в Ярославле могут дать только через три года

Финансирование третьего моста в Ярославле заложено в федеральной программе с 2026 года. Об этом на заседании комиссии муниципалитета сообщила заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Оксана Петрова.

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

На заседании комиссии по экономике муниципалитета подробно разбирался вопрос строительства третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки в целом. На данный момент федеральное финансирование проекта заложено только с 2026 года. В ярославском правительстве ждут исполнения поручения Президента.

«Проект включен сейчас в федеральную программу. Финансирование заложено в 1,2 миллиарда, начиная с 2026 года. Но мы в вами помним, что есть поручение Президента и даже не одно, что проект должен быть реализован с 2023 года», —пояснила депутатам заместитель директора департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова.

Госпожа Петрова отметила, что в областном правительстве надеются на реализацию с 2023 года одного из пяти этапов Карабулинки. Это непосредственно сам мост длиной 1346 метров, правобережная эстакадная часть с путепроводом через Тормозное шоссе и железную дорогу и эстакада на левом берегу Волги в районе улицы Клубная.

«Стоимость моста сейчас в ценах первого квартала 2022 года — 22,9 миллиарда рублей. Это без учета проектирования моста. Решение правительства —это комплексный контракт, чтобы проект и строительно-монтажные работы выполнять совместно», — назвала цену Оксана Петрова.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», ранее в ярославском правительстве сам мост оценивали в 18 млрд. Полностью всю развязку сейчас оценивают в сумму более 60 млрд руб. Как отметила представитель дорожного департамента, эти средства сопоставимы с общим бюджетом Ярославской области. Сейчас готов только предпроект Карабулинки – это по версии госпожи Петровой «Газель документов». Проектирование предварительно оценивается в 1,5 млрд руб., но и на него нужны федеральные средства.

«Средства дорожного фонда пока не закладываем даже в проектирование. По срокам не сориентирую, коллеги. Ждем федеральной поддержки и решения наших федеральных коллег. Бюджет Ярославской области не может это потянуть. Минтранс это очень хорошо знает», - пояснила депутатам муниципалитета Оксана Петрова.

В случае реализации проекта 96 процентов средств выделит федерация, еще 4 процента с разбивкой по годам пойдет из дорожного фонда Ярославской области.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...