Деньги на новый мост в Ярославле могут дать только через три года

Финансирование третьего моста в Ярославле заложено в федеральной программе с 2026 года. Об этом на заседании комиссии муниципалитета сообщила заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Оксана Петрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

На заседании комиссии по экономике муниципалитета подробно разбирался вопрос строительства третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки в целом. На данный момент федеральное финансирование проекта заложено только с 2026 года. В ярославском правительстве ждут исполнения поручения Президента.

«Проект включен сейчас в федеральную программу. Финансирование заложено в 1,2 миллиарда, начиная с 2026 года. Но мы в вами помним, что есть поручение Президента и даже не одно, что проект должен быть реализован с 2023 года», —пояснила депутатам заместитель директора департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова.

Госпожа Петрова отметила, что в областном правительстве надеются на реализацию с 2023 года одного из пяти этапов Карабулинки. Это непосредственно сам мост длиной 1346 метров, правобережная эстакадная часть с путепроводом через Тормозное шоссе и железную дорогу и эстакада на левом берегу Волги в районе улицы Клубная.

«Стоимость моста сейчас в ценах первого квартала 2022 года — 22,9 миллиарда рублей. Это без учета проектирования моста. Решение правительства —это комплексный контракт, чтобы проект и строительно-монтажные работы выполнять совместно», — назвала цену Оксана Петрова.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», ранее в ярославском правительстве сам мост оценивали в 18 млрд. Полностью всю развязку сейчас оценивают в сумму более 60 млрд руб. Как отметила представитель дорожного департамента, эти средства сопоставимы с общим бюджетом Ярославской области. Сейчас готов только предпроект Карабулинки – это по версии госпожи Петровой «Газель документов». Проектирование предварительно оценивается в 1,5 млрд руб., но и на него нужны федеральные средства.

«Средства дорожного фонда пока не закладываем даже в проектирование. По срокам не сориентирую, коллеги. Ждем федеральной поддержки и решения наших федеральных коллег. Бюджет Ярославской области не может это потянуть. Минтранс это очень хорошо знает», - пояснила депутатам муниципалитета Оксана Петрова.

В случае реализации проекта 96 процентов средств выделит федерация, еще 4 процента с разбивкой по годам пойдет из дорожного фонда Ярославской области.

Андрей Иванов