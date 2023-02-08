Правительство: концессия в два раза увеличит количество пассажиров трамвая в Ярославле

Пассажиропоток ярославского трамвая после модернизации должен вырасти в два раза и составить 17,5 млн пассажиров в год. Цифры приводятся в проекте закона о трамвайной концессии в Ярославле, внесенного в Ярославскую областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

13 февраля комитет областной думы по экономической политике рассмотрит проект закона, утверждающего концессионное соглашение по трамваю в Ярославле, заключенное между ярославским правительством и ООО «Мовиста Регионы Ярославль». Соглашение сроком на 20 лет было подписано 26 декабря 2022 года.

Трамвайные сети в Ярославле планируется реорганизовать в три этапа со вводом в эксплуатацию всех объектов во втором квартале 2025 года. По версии ярославского правительства, концессия позволит в два раза увеличить число пассажиров ярославского трамвая.

«Модернизация трамвайного сообщения позволит увеличить среднюю скорость трамваев, сделать их комфортнее и повысить привлекательность перед личным транспортом, увеличив пассажиропоток на трамвайных маршрутах предположительно до 17,5 млн. пассажиров в год (в 2022 году составлял – 8,8 млн. пассажиров в год)», —дает прогноз ярославское правительство в пояснительной записке к проекту закона о концессии.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», общий объем инвестиций в трамвайную концессию составит 19,7 млрд руб. В пояснительной записке к проекту закона приводятся и ближайшие траты областного бюджета. Согласно документу, финансовое обеспечение проекта в 2023 году из региональной казны составит 509,46 млн руб.

Андрей Иванов