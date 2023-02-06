Тутаевские охотники просят губернатора не отнимать у них охотугодья

Члены тутаевского отделения Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» просят губернатора не отнимать у них охотничье хозяйство. Письмо об этом (имеется в распоряжении «Ъ-Ярославль») они написали губернатору области Михаилу Евраеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в письме к губернатору поставил вопрос об изъятии у местного общества Тутаевского охотничьего хозяйства после резонансной охоты 23 декабря 2022 года, в которой были убиты 20 лосей. Депутаты комитета по аграрной политике Ярославской областной думы предложили другой вариант — взять под прямое управление Тутаевское и Чебаковское охотничьи хозяйства областным обществом охотников и рыболовов. Местные охотники выступают против обоих предложений. Они говорят, что члены общества не должны отвечать за действия бывшего председателя, организовавшего коммерческую охоту для москвичей.

«В настоящий момент на самом высоком уровне обсуждается вопрос об изъятии охотничьих угодий у Тутаевского отделения Общества за действия, совершенные конкретной группой лиц. Не учитывая мнение простых людей, членов Общества, не имеющих никакого отношения к вышеизложенной ситуации»,— говорится в письме тутаевских охотников.

Авторы письма говорят о том, что в общество входят ветераны боевых действий, пенсионеры, ветераны труда, спортсмены, простые жители области. Они долгие годы добросовестно следили за охотничьими угодьями, проводили биотехнические мероприятия в лесах, препятствовали браконьерству. Члены общества просят не расторгать охотхозяйственное соглашение, говорят о несправедливости такого решения и негативных последствиях его принятия.

«Леса останутся без общественного надзора, созданная за прошлые года охотничья инфраструктура, а также работа по сохранению, улучшению качественного и количественного состояния охотничьих ресурсов и их среде обитания, проведенная Тутаевским отделением Общества, будет полностью загублена. С принятием такого решения будет закрыт доступ к охоте, рыбалке, простых добросовестных охотников и рыболовов, участятся случаи незаконной охоты, снизится популяция животного мира»,— говорится в обращении.

Также тутаевские охотники выражают свое несогласие и с возможным решением «Областного общества охотников и рыболовов» о вводе так называемого «внешнего управления». Такую возможность областное общество предусмотрело на заседании совета в декабре 2022 года. Письмо направлено губернатору области, его подписали более двухсот человек.

Подробнее — в материале «Ъ-Ярославль» «Настреляли на передел».

Антон Голицын