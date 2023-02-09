Bloomberg: никто из лидеров ЕС пока не решился передать Украине истребители

На саммите Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров ЕС предоставить Украине истребители. Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС пишет, что до сих пор ни от кого не поступало согласия на передачу боевых самолетов Украине.

«Европейские лидеры ясно дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы направить больше военной помощи Украине, но до сих пор никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей»,— заявил собеседник агентства.

На саммите ЕС глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны—члены союза поставить Украине военные самолеты, а также ракеты большей дальности. Многие страны отказываются. Например, Польша не хочет передавать истребители первой. Бельгия говорит, что самолеты нужны ей самой. Германия не желает становиться участницей конфликта. Отправлять свои истребители на Украину не хотят и США. За поставку боевой авиации Киеву высказывались Польша, Литва и Нидерланды. Франция допустила, что может это сделать, но при условиях.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Эх, 16».

Дарья Эрозбек