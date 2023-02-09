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Коммерсантъ FM
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Премьер Польши Моравецкий: наша страна не будет первой по поставкам истребителей на Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет первой поставлять истребители на Украину, потому что у Польши их недостаточно. Он считает, что в первую очередь потенциальные поставки должны осуществить те страны НАТО, у которых больше истребителей.

«Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители. Но мы будем положительно отвечать на это при условии, что те, у кого этих истребителей больше, кто владеет самыми современными, смогут их передать Украине. Только в такой последовательности я представляю себе эту тему»,— сказал господин Моравецкий. Он подчеркнул, что Польша не готова поставлять истребители в другом порядке, потому что на первом месте для его страны стоит собственная безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон вчера, 8 февраля, сделал акцент на передаче Киеву западных истребителей. Несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди партнеров Украины, премьер Британии Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов уже весной и поручил министру обороны изучить возможность поставок Киеву авиации. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее исключил отправку Киеву истребителей. Президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок самолетов, говорил, что «в принципе, ничто не исключено».

Подробнее о визите президента Украины в Великобританию — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский улетел окрыленный».

Эрдни Кагалтынов

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