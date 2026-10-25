В Москве эвакуировали «Театр на Юго-Западе» из-за пожара
В здании московского «Театра на Юго-Западе» провели эвакуацию зрителей и персонала из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Во время возгорания в театре шла музыкальная постановка.
Из здания валит густой черный дым. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания — 25 кв. м. Очаг находится в подсобном помещении. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
«Театр на Юго-Западе» основан в 1977 году режиссером Валерием Беляковичем. В 1991 году театр получил государственный статус. С 2011 года художественный руководитель театра — Олег Леушин.