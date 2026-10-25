Воцарись, тряпка

У фольклорной куклы-берегини и современной девочки Регины из романа Некрасовой есть особенность, которая их роднит,— «пустое лицо». Только у тряпочной куклы-берегини лицо пустое буквально: его намеренно не разрисовывали, оставляли чистым, чтобы не допустить проникновения злых сил. А у девочки Регины лицо пустое метафорически: «У меня нет ушей, нет рта, нет глаз. // Меня никто не слушает, почти не замечает. // Как достучаться мне до всех до вас? // Зачем вы меня родили, // забросили // и выбросили?»