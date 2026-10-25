При ракетном ударе ВСУ по промзоне Ельца погиб один человек и шестеро пострадали

Одного пострадавшего — на предприятии он занимается термической обработкой металла — доставили в больницу, оскол попал ему в бедро. Еще двое — с отравлением продуктами горения. Два человека получили порезы, от госпитализации они отказались. Одной сотруднице в связи с обострением хронического заболевания оказали помощь помощь дому.