При ракетном ударе ВСУ по промзоне Ельца погиб один человек и шестеро пострадали
В результате ракетного удара вооруженных сил Украины по промышленной зоне Ельца один человек погиб, шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в мессенджере «Макс».
Погибший — сотрудник охраны. «Еще раз выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Поручил главе Ельца лично связаться с родственниками погибшего и оказать всю необходимую помощь», — сообщил господин Артамонов.
Одного пострадавшего — на предприятии он занимается термической обработкой металла — доставили в больницу, оскол попал ему в бедро. Еще двое — с отравлением продуктами горения. Два человека получили порезы, от госпитализации они отказались. Одной сотруднице в связи с обострением хронического заболевания оказали помощь помощь дому.
ВСУ нанесли ракетный удар по промзоне в Ельце днем 25 октября. Помимо объектов промышленной зоны, повреждены фасады нескольких жилых домов, а также — здание Елецкого медицинского колледжа. Губернатор поручил главе города провести полное обследование поврежденных зданий, оценить ущерб и определить объем необходимых восстановительных работ.