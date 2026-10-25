Умер поэт Евгений Чигрин

«Это правда. Сегодня утром Жени не стало, — сообщили «РИА Новости» в семье поэта. — Женя долго болел, у него был рак последней стадии. Он боролся три года с этой болезнью. Врачи от него уже отказались — соответственно, у него пошли осложнения, и сегодня он скоропостижно скончался».