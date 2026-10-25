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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
КультураЛитература

Умер поэт Евгений Чигрин

Умер российский поэт и эссеист Евгений Чигрин. Ему было 65 лет. Его произведения переведены на многие языки мира. Он — лауреат различных литературных премий, член Международного ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Это правда. Сегодня утром Жени не стало, — сообщили «РИА Новости» в семье поэта. — Женя долго болел, у него был рак последней стадии. Он боролся три года с этой болезнью. Врачи от него уже отказались — соответственно, у него пошли осложнения, и сегодня он скоропостижно скончался».
Евгений Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине. Его детство прошло в Литве, Казахстане и на Украине. В 1988 — 2002 годах поэт жил в Южно-Сахалинске. С 2002 года — в Москве и подмосковном Красногорске. В числе его работ — поэтические книги «Висящие кинотеатры», «Водяные деревья», «Невидимый проводник», «Подводный шар», «Неспящая бухта», «Погонщик».