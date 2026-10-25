Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо вернулась в страну
CNN отмечает, что Мария Мачадо приехала в Венесуэлу впервые с декабря 2025 года. Она покинула страну после вручения ей Нобелевской премии мира. Вопрос о возвращении госпожи Мачадо неоднократно поднимался после того, как в январе США захватили главу Венесуэлы Николаса Мадуро.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что «очень хотел бы» привлечь ее к участию в политике страны. Мария Корина Мачадо также говорила о планах вернуться в Венесуэлу. При этом многие аналитики отмечали, что Белый дом делает ставку скорее на окружение бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «разочарован» в госпоже Мачадо.
В сентябре госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что она может вернуться в свою страну в любой момент.