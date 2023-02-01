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Коммерсантъ FM
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Вице-канцлер Роберт Хабек объяснил, почему Германия против поставок истребителей на Украину

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия рискует стать стороной конфликта, если примет решение о поставке Украине истребителей или подводных лодок. Он отметил, что между танками и самолетами или морским вооружением существует большая разница, о которой стоит помнить.

Роберт Хабек

Роберт Хабек

Фото: Michele Tantussi, Reuters

Роберт Хабек

Фото: Michele Tantussi, Reuters

«Насколько я знаю, для обслуживания современных истребителей Украине потребуется помощь западных стран. Таким образом, мы, вероятно, уже пересечем невидимую грань и станем участниками конфликта», — пояснил вице-канцлер в эфире программы Markus Lanz на телеканале ZDF. «Мы делаем не все, что требует Украина, а только то, что кажется нам уместным. Мы должны соблюдать баланс»,— добавил Роберт Хабек.

В то же время вице-канцлер подчеркнул, что считает правильным решение о поставке танков Leopard на Украину. «Мы долго и, возможно, слишком долго колебались. Важно было добиться того, чтобы подобные меры были приняты совместно с США», — объяснил политик.

Ранее господин Хабек высказывал мнение, что Германия не хотела поставлять Leopard 2 из-за прошлого страны. «Если Америка решит отправить танки Украине, Германии будет легче. Вы знаете нашу историю, мы с несколько большим нежеланием подходим по понятным причинам»,— сказал Роберт Хабек Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще в воскресенье, 29 января, призвал не превращать помощь союзников в соревнование и отрицательно отозвался о перспективе передачи Украине истребителей. США также исключили возможность отправки самолетов. Франция подобную помощь допускает, Польша и Литва поддерживают.

О дискуссии вокруг поставок — в материале «Ъ» «Эх,16».

Анна Фомина

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