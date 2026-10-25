С гола в карьер

После увесистой оплеухи того, кто в этом матче переживал за «Спартак», должны были терзать мысли противоречивые. С одной стороны, вроде неплохо на нее отреагировал — много мягкой работы с мячом, много его переводов туда-сюда, много перемещений игроков. Похоже на игру не сомневающейся в себе команды, которую досадной неудачей на старте с толку не собьешь. С другой стороны, планы в атаке какие-то рыхлые. Не видно акцента. И крен на левый — Маркиньюса — фланг чересчур уж явный. Армейцев, кажется, такой образ действий вполне устраивает. Ну и пусть себе мяч перекатывают, мы потерпим. Остроты-то никакой. А нам удобнее убегать, когда у соперника потеря. И убегать-то получается. Вот, например, Данил Круговой вырезал черпачком эстетскую передачу на дальнюю стойку — на Мохаммеда Аззи. Но ближний-то угол Максименко прикрыл.