С гола в карьер
ЦСКА обыграл «Спартак» в центральном матче тура
В центральном матче 12-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА в воскресенье, 25 октября, довольно убедительно выиграл главное отечественное дерби. Открыв счет в домашнем матче со «Спартаком» уже на первой минуте, армейцы в итоге победили принципиального соперника со счетом 2:0. А на верхушку турнирной таблицы, на два очка опередив ЦСКА и московское «Динамо», в этот вечер взобрался «Зенит». Он на своем поле одолел — 2:0 — благодаря одиннадцатиметровым «Динамо» махачкалинское.
Рано забитые голы в футболе принято называть быстрыми. Гол из очередного главного российского дерби получился сверхбыстрым — тот случай, когда, вглядываясь в поле с трибуны, пытаясь понять расстановку, можно его легко прошляпить. Чтобы открыть счет, ЦСКА понадобилось полминуты. «Спартак» жутко неловко среагировал на первый же армейский выпад, словно не ждал, что он может оказаться настолько стремительным и жестким. Голкипер Александр Максименко справился с убойным ударом Ивана Олейникова, отскок достался Кириллу Глебову.
После увесистой оплеухи того, кто в этом матче переживал за «Спартак», должны были терзать мысли противоречивые. С одной стороны, вроде неплохо на нее отреагировал — много мягкой работы с мячом, много его переводов туда-сюда, много перемещений игроков. Похоже на игру не сомневающейся в себе команды, которую досадной неудачей на старте с толку не собьешь. С другой стороны, планы в атаке какие-то рыхлые. Не видно акцента. И крен на левый — Маркиньюса — фланг чересчур уж явный. Армейцев, кажется, такой образ действий вполне устраивает. Ну и пусть себе мяч перекатывают, мы потерпим. Остроты-то никакой. А нам удобнее убегать, когда у соперника потеря. И убегать-то получается. Вот, например, Данил Круговой вырезал черпачком эстетскую передачу на дальнюю стойку — на Мохаммеда Аззи. Но ближний-то угол Максименко прикрыл.
Одна из таких потерь в середине первого тайма вылилась и в угловой у спартаковских ворот. Поставить в центр нападения Тамерлана Мусаева — это было едва ли не самое обсуждаемое кадровое решение армейского тренера Дмитрия Игдисамова, связанное с этим матчем. Мусаев в нынешнем сезоне мало играл, вообще не забивал. Но Игдисамов отчего-то в таком матче доверился ему. А с той подачей Кругового Мусаев разобрался идеально. Ситуация была сложной. Пришлось, чтобы добраться до подачи, отскакивать от плотно державшего форварда Срджана Бабича, отклоняться назад. У Мусаева все получилось как надо. А через секунду после того, как он из такого неудобного положения пробил головой, Максименко с яростью выгребал мяч из ворот и вышвыривал его подальше. Не таким «Спартаку» виделось это дерби, совсем не таким.
Второй раз Тамерлан Мусаев очутился в центре внимания, когда во втором тайме помчался за изумительной передачей Матвея Кисляка на три десятка метров вперед, от собственной штрафной. Руслан Литвинов настиг Мусаева в последний момент — не накрыл, но хотя бы чуть-чуть помешал. Снова поразить цель у нападающего не вышло.
А эпизод, которым на этот армейский порыв ответил «Спартак», наверняка надолго застрянет в памяти у Пабло Солари.
Все для него сделал вышедший на замену свеженький Игорь Дмитриев — прорвался вдоль бровки, своим прострелом прошил до сих пор не ошибавшегося голкипера Максима Бориско. Мяч мимо него прилетел к уже опередившему опекуна Солари. Нужно было только подставиться под него так, чтобы срикошетил в пустой створ. Солари подставился так, что мяч отпрыгнул куда-то вбок.
И это был не последний момент у «Спартака». Скажем, в концовке Бориско, выходя на перехват, махнул мимо мяча ногой. Партнеры, однако, его подстраховали. А ЦСКА, победив, обошел «Спартак» в классификации чемпионата, сравнявшись с лидировавшим перед туром, но накануне уступившим — 1:3 — «Акрону» московским «Динамо».
В матче между готовым выпрыгнуть из-за их спин «Зенита» с «Динамо» махачкалинским происходили между тем любопытные события.
Не прошло и четверти часа с его начала, команды, казалось, пока прощупывают почву, а у гостей внезапно срослось с классным фланговым наскоком и классной диагональю в штрафную, на которую удивительно вовремя среагировал выдвинутый динамовцами на острие Миро. Густаво Мантуан, проворонив его, исправлял ляп подкатом сзади. Такие почти гарантированно приводят к фолу. В общем, махачкалинцы, про которых многие, конечно, думали, что приехали выживать, заработали пенальти. Бил его тот же Миро, но, засуетившись, умудрился промазать.
Дальше все развивалось уже по более или менее естественному — под расклад — сценарию. «Зенит» поддавливал. «Динамо» повезло, что в этот вечер в тонусе был его голкипер Никита Карабашев. Выручал своих он постоянно, а однажды выручил, несмотря на то что Фелипе Аугусту расстреливал вратаря практически в упор.
Время шло, а махачкалинцы все держались и держались. Более того, после перерыва возникло ощущение, что держатся уже не на тоненького, а поувереннее. Но «Зенит» все-таки того, к чему стремился, добился. С помощью VAR, который, изучив единоборство зенитовца Нину и Кирилла Зиновича внутри махачкалинской штрафной, подтвердил, что Зинович фолил. Стреляя с одиннадцатиметровой отметки, Фелипе Аугусту в поединке с Карабашевым взял верх.
А вскоре махачкалинский голкипер зацепил Максима Глушенкова, и «Зениту» опять досталось право на пенальти. Теперь отличился пострадавший. «Зенит» победу не упустил, а она принесла ему лидерство в чемпионате. Лидерство, понятно, не то чтобы исключительно прочное. Московское «Динамо» с ЦСКА в двух баллах позади, «Краснодар» со «Спартаком» — в четырех.