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Глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты

Глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны—члены Евросоюза поставить Украине военные самолеты, а также ракеты большей дальности. Заявление было сделано на специальной сессии Европарламента, на которой выступает президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Роберта Метсола

Владимир Зеленский и Роберта Метсола

Фото: Reuters

Владимир Зеленский и Роберта Метсола

Фото: Reuters

«Теперь страны ЕС должны быстро принять решение о предоставлении вашей стране самолетов и систем дальнего радиуса действия, чтобы защитить свободу, которую слишком многие считают само собой разумеющейся»,— сказала госпожа Метсола (трансляция выступления есть на сайте Европарламента).

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель из Парижа на одном самолете с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины был с визитом в Париже для переговоров с господином Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В конце января Владимир Зеленский, обращаясь к союзникам, заявил, что помимо боевых танков Украина рассчитывает на поставки самолетов и ракет большой дальности. Однако глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что поставки истребителей на Украину невозможны из-за разногласий внутри ЕС. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объяснял отказ ФРГ отправлять Украине самолеты нежеланием становиться стороной конфликта. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что в вопросе поставок, «в принципе, ничто не исключено».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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